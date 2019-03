Sequestrati 15 quintali di seppie e cefali non in regola: avrebbero fruttato 30mila euro

Conservava seppie e cefali all'interno di un box, peccato non fossero accompagnati dall'idonea documentazione. Continua la stretta dei carabinieri di Chioggia Sottomarina su pesca e commercializzazione illegale di prodotti ittici. L'ultimo episodio lunedì mattina al mercato ittico, dove i militari della motovedetta CC 803 hanno sequestrato 15 quintali di pescato non in regola.

Multa e sequestro

Il "furbetto", un chioggiotto di 45 anni, è stato multato per 1500 euro. I molluschi e i pesci, il cui valore di mercato si sarebbe aggirato attorno ai 30mila euro, sono stati posti sotto sequestro dai militari dell'Arma.