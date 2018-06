Chioggia, sequestrati 600 chili di vongole a un 71enne: avrebbero fruttato 5mila euro

Stava sistemando delle ceste di plastica contenenti molluschi, quando è scattato il controllo da parte delle forze dell'ordine. I militari dell'Arma dell'equipaggio della Motovedetta 803 "Antonino Fava" hanno sanzionato un 71enne chioggiotto sorpreso con 600 chilogrammi di vongole veraci, caricate nel bagagliaio della propria auto, tutte prive del documento di registrazione per molluschi bivavlvi vivi.

Seicento chili di vongole

La mancata registrazione, valida anche per la rintracciabilità di filiera, ha portato ad una prima sanzione da 2mila euro. La contravvenzione si è poi estesa al trasporto delle ceste di vongole all'interno di un veicolo non in possesso dell'autorizzazione sanitaria per il trasporto di prodotto alimentare. Tutti i molluschi, per un valore commerciale di circa 5mila euro, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e, poiché ancora vivi, rigettati nella acque lagunari per il ripristino del ciclo vitale.