Prada, Burberry, Gucci contraffatti: sequestrati oltre 3000 vestiti e accessori

Guardia di finanza in trincea sulle spiagge veneziane per contrastare il commercio di prodotti abusuvi. L'ultima operazione dei baschi verdi di Chioggia risale ai giorni scorsi, quando i militari hanno sequestrato oltre 3mila articoli ed accessori per abbigliamento lungo il litorale di Sottomarina. Si tratta di t-shirt, abiti da donna, scarpe, sandali e borse con marchi contraffatti di alcune delle case di moda più famose al mondo, tra cui Prada, Gucci, Burberry e Louis Vuitton.

Oltre 15mila articoli sequestrati

Quest’anno i finanzieri clodiensi hanno iniziato l’attività di repressione del commercio ambulante abusivo già a partire dal giorno di Pasqua, proseguendo anche nei giorni di Pasquetta, del 1° maggio e della festa dei patroni di Chioggia, oltre che in altre giornate "ordinarie". Ad oggi, sono stati eseguiti oltre cinquanta sequestri di merce per un totale di circa 15mila articoli e denunciati 12 cittadini stranieri all'autorità giudiziaria di Venezia, per i reati di contraffazione e ricettazione.