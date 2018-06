Sopralluogo del Nas, Coop sequestrata a Venezia: "Già al lavoro per sanare le non conformità"

Il controllo è scattato venerdì mattina in campo San Giacomo dell'Orio e al termine è stato decretato il sequestro. Ai clienti in transito a Santa Croce il punto vendita Coop appare inesorabilmente chiuso in queste ore a causa della decisione di requisire tutto da parte dei carabinieri del Nas di Treviso, competenti per territorio, e degli ispettori del Sian dell'Ulss 3. All'operazione hanno fornito aiuto anche i carabinieri della compagnia di Venezia.

Problemi in magazzino e nell'area di vendita

A finire nel mirino sarebbero state "gravi irregolarità di carattere igienico-sanitario e strutturali" riscontrate sia nella zona di vendita della merce, sia nel magazzino, che avrebbe pari superficie. Condizioni che hanno indotto i militari a chiedere subito la chiusura del locale perché, è stato spiegato, "lo stato di incuria avrebbe potuto mettere a rischio la sanità degli alimenti stessi". A quel punto la decisione di sospendere l'attività di deposito delle derrate.

"Già al lavoro per sanare le non conformità"

Coop Alleanza 3.0, che detiene il marchio Coop, conferma la notizia spiegando però che "le non conformità non sono gravi". "Ci siamo immediatamente attivati per ripristinare al meglio il punto vendita", hanno sottolineato. Il sequestro avrebbe un valore di circa 4 milioni di euro e rimarrà attivo finché le condizioni del punto vendita non torneranno regolari, compreso l'adeguamento di alcune strutture, come dei banconi, che non permetterebbero allo stato un'adeguata sanificazione. Sulla porta d'ingresso dell'esercizio venerdì campeggiava un foglio con scritto: "Chiuso per un problema tecnico di manutenzione. Stiamo lavorando per riaprire il più presto possibile". A determinare il dissequestro sarà un nuovo sopralluogo di Nas e Ulss.

