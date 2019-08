Cagnolini in baracche fatiscenti, sequestrata una decina di cuccioli | VIDEO

Yorkshire, barboni nani, maltesi e bulldog francesi. Cagnolini tenuti tutti insieme all'interno di una piccola baracca in condizioni igieniche inadeguate e pronti per essere venduti. I due proprietari li pubblicizzavano attraverso annunci su un noto portale online, precisando che i cuccioli erano dotati di microchip identificativo e che erano stati sottoposti alla profilassi obbligatoria ma non era vero. Leggi la notizia --> http://bit.ly/sequestro-cuccioli-cane