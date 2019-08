In aeroporto sequestrati due chili e mezzo di droga

Proveniva dalla Spagna ed era nascosta all'interno di un pacco arrivato con una spedizione aerea. Due chili e mezzo tra hashish e marijuana che la guardia di finanza e i funzionari dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato nei giorni scorsi all'aeroporto Marco Polo di Tessera.

Gli esperti hanno eseguito un controllo sul pacco, come previsto in questi casi, e ne hanno scoperto il contenuto. La droga è stata posta sotto sequestro mentre è stata avviata un'indagine per comprendere quale fosse la destinazione e chi l'avesse spedita.