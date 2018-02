Insospettabile operaio di mezza età con la camera da letto piena di "maria" e hashish

In camera da letto aveva numerose dosi di marijuana e di hashish, destinate al mercato dell'isola di Murano. Un giro piccolo, ma comunque piuttosto florido per un "insospettabile" operaio di 56 anni sorpreso dai carabinieri della staizone locale con, in camera da letto, con 45 grammi di stupefacente.

Viavai sospetto

In più c'era anche un bilancino di precisione, a fugare ogni dubbio sul fatto che la droga fosse destinata ad altri. Del resto l'abitazione del lavoratore era finita nel mirino dei militari a causa del continuo viavai di persone: così lunedì è scattata la perquisizione domiciliare, che ha consentito di trovare e sequestrare l'hashish e la marijuana, già suddivise in dosi.

Giovani sorpresi a Sant'Erasmo

Non il primo sequestro di droga nei confronti di muranesi negli ultimi tempi: nell'ottobre scorso i carabinieri avevano denunciato due giovani veneziani, rispettivamente di 17 e 20 anni, sorpresi durante un controllo sull'isola di Sant'Erasmo con della marijuana. Tra perquisizioni personali e domiciliari al tempo vennero sequestrati una cinquantina di grammi di stupefacente.