Gasolio a tassazione agevolata: sequestrati 1.700 litri

Millesettecento litri di gasolio agevolato per autotrazione, ma indebitamente utilizzato. Lo hanno sequestrato i finanzieri del reparto operativo aeronavale nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli effettuati a Chioggia. Insospettiti dall’assetto durante la marcia di un furgone che evidenziava un notevole peso a bordo, hanno deciso di fermarlo. All’interno del vano di carico del furgone è stata scoperta una cisterna della capacità di mille litri, contenente 970 litri di gasolio di colorazione verde alizarino, colorante utilizzato per distinguere i carburanti per autotrazione soggetti a tassazione agevolata.

Il conducente e proprietario del furgone non ha fornito alcuna giustificazione e, da successivi accertamenti, è emerso che risulta essere rappresentante legale di una di un’azienda agricola beneficiaria di quote di gasolio a tassazione agevolata e allo stesso tempo di un’imbarcazione da diporto della lunghezza di 16.50 metri con un dislocamento di 22 tonnelate oremeggiata in una darsena della città clodiense. E' stato, quindi, attivato il controllo a bordo della barca, che ha permesso di trovare altri 750 litri di gasolio. L'uomo è stato denunciato e l'analisi dei campioni prelevati, inviati al laboratorio delle dogane di Venezia permetteranno di stabilire la multa applicabile per le tasse evase e attivare la procedura di confisca dei mezzi.