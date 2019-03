Senza requisiti di sicurezza: barca sequestrata, comandante e armatore denunciati

Imbarcazione da lavoro sequestrata, per inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione, comandante e armatore denunciati. È accaduto giovedì al Tronchetto, durante i controlli dei carabinieri volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e altre forme di fenomeni criminali.

I controlli

Alle operazioni hanno preso parte una ventina di carabinieri della compagnia di Venezia, una squadra della compagnia di intervento operativo, e il reparto operativo nucleo natanti dei carabinieri. Le forze dell'ordine hanno operato una serie di controlli a mare, nello specchio acqueo prospiciente l’area del Tronchetto. Sono state controllate circa 100 persone, ma non sono emerse altre irregolarità. La barca è stata affidata in giudiziale custodia al proprietario, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa delle visite da parte dell’organo tecnico per la risoluzione delle irregolarità riscontrate.