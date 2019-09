Pontili e depositi senza autorizzazione: sequestrato un ittiturismo a San Michele

Aveva costruito due pontili, due depositi, una tettoia con panchine, una legnaia, un bagno esterno e un barbecue senza averne alcuna autorizzazione. In più ha violato le norme ambientali, tra cui lo scarico delle acque reflue in una zona gravata da vincolo paesaggistico. Al termine di tutti i controlli del caso, i carabinieri del nucleo natanti di Venezia hanno eseguito il sequestro preventivo di un ittiturismo a San Michele al Tagliamento, in località III bacino. Le indagini hanno visto il coinvolgimento degli enti territoriali preposti, tra cui Arpav, Ulss e Comuni.

Lotta all'illegalità sul litorale