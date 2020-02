Carnevale sicuro: sequestrati centinaia di maschere e costumi non a norma

Nelle ultime tre settimane sul territorio della provincia di Venezia sono stati sequestrati un centinaio di prodotti di carnevale illegali dagli ispettori della camera di commercio di Venezia Rovigo, per un totale di 22mila euro di sanzioni amministrative a fornitori e negozianti. L’operazione, chiamata "Carnevale Sicuro" ha visto impegnati gli ispettori dell’Ufficio Metrico e vigilanza in una serie di sopralluoghi su 17 esercizi commerciali del territorio mirati a verificare la sicurezza e la conformità di oggetti come costumi, maschere e accessori destinati a bambini e adulti.

Sequestrati maschere e costumi di Carnevale

Le ispezioni hanno appurato nella maggioranza dei casi una generale regolarità e rispetto delle norme, ma non sono mancati rilievi di non conformità anche gravi, come la mancanza della marcatura Ce su prodotti classificati quali giocattoli. «L’operazione portata avanti è prima di tutto un segnale di vicinanza e tutela per il consumatore e per le imprese in regola del nostro territorio - dichiara Giuseppe Fedalto, presidente camera di commercio di Venezia Rovigo - Gli esiti delle ispezioni ci dicono, infatti, che nonostante un buon livello qualitativo dei prodotti offerti dalle nostre imprese, non si deve mai abbassare la guardia. Soprattutto in concomitanza di particolari periodi dell’anno, come il Carnevale, in cui sul mercato vengono immessi prodotti caratterizzati da una specifica stagionalità e di conseguenza rimossi dalla vendita dopo poche settimane».