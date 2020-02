Tremila munizioni illegali in un magazzino: imprenditore di Castello denunciato

In un magazzino di un'abitazione di Castello, a Venezia, c'erano 3000 munizioni di vario tipo, molte delle quali di grosso calibro. A far scattare i controlli sono stati i vicini, i quali hanno segnalato al 112 un particolare viavai nei dintorni dell'edificio. Così i carabinieri del nucleo natanti sono intervenuti e hanno perquisito il locale, trovando le munizioni detenute illegalmente. C'erano anche reperti e residuati bellici risalenti alla Prima Guerra Mondiale, inertizzati e per i quali il proprietario del magazzino, appassionato di armi e di storia militare, era autorizzato alla detenzione.

Munizioni incustodite

Una volta eseguiti gli accertamenti, l'uomo, imprenditore veneziano, è stato denunciato a piede libero. La cassa di munizioni è stata sequesatrata, anche in considerazione del fatto che tutto il materiale era stato lasciato completamente incustodito, in un deposito che, all’arrivo dei militari, era aperto e alla portata di tutti.