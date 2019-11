Sorpreso a vendere la replica di un orologio di lusso, in casa ne ha 121

È stato beccato in flagrante, mentre contrattava con l'acquirente di turno. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Vigonovo hanno denunciato un 37enne del luogo per commercio di prodotti falsi e ricettazione. L'uomo, nello specifico stava cercando di piazzare la replica di un orologio di lusso.

121 orologi falsi

Dopo aver perquisito l'auto e trovato diversi orologi falsi, i militari dell'Arma hanno esteso i controlli anche alla sua abitazione, dove ne sono stati rinvenuti molti altri. Il 37enne, in totale, era in possesso della bellezza di 121 repliche di lusso, di varie marche. Tutti i cronografi sono stati posti sotto sequestro. I carabinieri hanno anche deferito per il solo reato di ricettazione altri due cittadini del posto, poiché sorpresi sulla pubblica via a contrattare la vendita degli stessi orologi.