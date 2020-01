Controlli in un allevamento, sequestrati pappagalli in via di estinzione

Due esemplari di cacatua delle palme e uno di ara gola blu, specie di pappagalli in via di estinzione, sono stati scoperti dai carabinieri del nucleo Cites (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche) in un allevamento della provincia di Venezia. Per l'allevatore, che avrebbe presentato una documentazione irregolare ai militari, è scattata la denuncia in stato di libertà. I tre esemplari, il cui commercio è consentito solo in circostanze eccezionali, sono stati invece sequestrati.

Sequestrati pappagalli in via di estinzione

Dall'ispezione dell'allevamento i carabinieri hanno riscontrato altre irregolarità di tipo amministrativa, motivo per cui hanno sequestrato altri 14 pappagali - 2 ara giacinto e 12 ara di buffon - tutti sprovvisti di regolare documentazione e iscritti al livello massimo di protezione della normativa europea ed internazionale. Il valore commerciale delle specie sequestrate è stimato sui 50mila euro. Quanto al reato ipotizzato, la legge nazionale prevede una pena detentiva dai 6 mesi ai due anni, con sanzioni fino a 150mila euro.