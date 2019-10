Oltre tre quintali di pesce di dubbia provenienza sequestrato lungo la Romea

Tutto era sistemato appositamente per evitare che la merce non tracciabile non saltasse fuori in caso di controllo. Davanti c'erano le cassette di pesce regolarmente etichettate, dietro quelle di cui non si conosceva la provenienza. Più di tre quintali di prodotto ittico che la guardia di finanza di Chioggia ha trovato all'interno di un furgone.

Il conducente del mezzo, con targa croata, è stato fermato per un controllo stradale nei giorni scorsi lungo la statale Romea. Il pesce era destinato a essere venduto in zona. Visto che per gli oltre tre quintali non c'era alcun documento che ne certificasse la provenienza, le fiamme gialle li hanno sequestrati. Il trasportatore è stato multato.