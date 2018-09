Blitz al mercato ittico di Venezia, sequestrato oltre un quintale di pesce

Sgombro, dentice, gallinella, tonno pinna gialla. Centoquindici chili di prodotti ittici che lunedì notte la guardia costiera ha sequestrato al mercato ittico all'ingrosso del Tronchetto, a Venezia. I militari della capitaneria hanno staccato sette multe per un totale di circa 20mila euro.

Tre aziende nel mirino

Le violazioni riguardano soprattutto la tracciabilità della merce, l'etichettatura e la scadenza dei prodotti e sono state riscontrate in tre aziende controllate. Il pesce sequestrato, non essendoci indicazioni sulla provenienza, è stato sequestrato e distrutto dalla ditta specializzata presente al mercato. "L’attività investigativa del Nucleo Vigilanza Pesca di Venezia è volta al fine di verificare, a maggior tutela del consumatore, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria nell'ambito del regime di controllo che disciplina la tracciabilità del prodotto ittico - spiegano dalla guardia costiera -, in particolare dal momento della cattura alla prima vendita, attraverso la produzione ed il trasferimento di dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità che consenta al flusso delle informazioni di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio al fine di accertare eventuali ulteriori violazioni".