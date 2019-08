Provenienza sconosciuta: sequestrati 80 chili di pesce e crostacei destinati ai ristoranti di Venezia

Quasi 80 chili di prodotti ittici privi dell’etichettatura per la tracciabilità sono stati sequestrati dalla guardia di finanza nel centro storico di Venezia. Nella mattinata, una pattuglia della compagnia pronto impiego di Venezia ha individuato una piccola imbarcazione, che trasportava cassette per prodotti ittici in zona rio di San Luca. Dopo un rapido inseguimento a piedi, i “baschi verdi” sono riusciti ad intercettare la barca e hanno proceduto al controllo del carico, destinato a rifornire i locali della zona.

A bordo c'erano 80 chili di pesce e crostacei (salmoni, branzini, orate, granceole, capesante e gamberi rossi), privi di etichettatura di tracciabilità che ne garantisse l'idoneità alla vendita e al consumo. Dopo l’ispezione del medico veterinario dell'Usl 3 Serenissima, la merce è stata sequestrata e il proprietario della barca multato con una sanzione da un minimo di 750 ad un massimo di 4.500 euro.