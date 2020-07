Trasporto irregolare e senza etichetta: sequestrati 1.600 chili di pesce

Oltre 1.600 chili di pesce azzurro sono stati sequestrati dalla guardia costiera di Venezia, Ravenna e Cesenatico tra Veneto ed Emilia Romagna nell'ambito di alcuni controlli su prodotti esportati in camion all'estero.

L'indagine, svolta nelle scorse settimane attraverso appostamenti e verifiche, ha permesso agli investigatori di ricostruire i percorsi per gli spostamenti delle merci tra Veneto ed Emilia e li ha portati a fermare due mezzi con targa estera diretti in Germania, che trasportavano complessivamente i 1.600 chili di pesce azzurro. Il pescato non aveva alcuna etichettatura commerciale e sono state anche riscontrate irregolarità sulla documentazione di trasporto. Le sanzioni hanno raggiunto i 6mila euro.

Al momento del controllo, gli uomini della guardia costiera hanno riscontrato anche che su entrambi gli automezzi era stato superato il limite massimo di peso trasportabile, perciò è stato richiesto l'intervento degli agenti della polstrada di Forlì-Cesena che, dopo la pesatura, hanno contestato anche due sanzioni in violazione al codice della strada. Successivamente, i militari della guardia costiera sono risaliti all’esatta area di sbarco del pescato, nel comune di Cesenatico. Sono stati multati per duemila euro anche i due motopesca dai quali era stato sbarcato il pesce.