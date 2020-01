Sequestrate oltre 700 stecche di sigarette all'aeroporto

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Venezia, in servizio presso l’aeroporto Marco Polo di Tessera, hanno scoperto e sequestrato, in collaborazione con i militari della guardia di finanza, 759 stecche di sigarette, per un totale di circa 151 chili, che, nascoste all’interno dei bagagli di cinque passeggeri di nazionalità ucraina e lettone, stavano per essere introdotte sul territorio nazionale.

Ai trasgressori, denunciati per il tentativo di introduzione di merce di contrabbando, sono state comminate sanzioni per migliaia di euro.