Sequestrata in Romea una tonnellata di crostacei non tracciati

Millecento chili di prodotti ittici commerciati illegalmente. Sono quelli ritrovati in un furgone dalla guardia di finanza nel corso di un controllo notturno lungo la statale Romea. A finire nei guai il conducente, un cittadino di nazionalità greca, che non è stato in grado di fornire ai militari la documentazione sulla tracciabilità del suo carico: granchi blu e gamberi, molto apprezzati soprattutto nei ristoranti etnici.

Cassette aperte e sporche

I crostacei sono stati sottoposti a visita sanitaria dal Servizio veterinario dell'Ulss 3 che ha ravvisato criticità anche sotto il profilo igienico sanitario. Le cassette che contenevano i gamberi erano aperte e sporche, ed emanavano odore di ammoniaca. Alle fiamme gialle non è restato altro da fare che sequestrare tutta la merce, poi distrutta a carico del trasgressore.

I sequestri del 2019

Dall’inizio dell’anno i finanzieri della compagnia di Chioggia, nel corso di 12 operazioni di servizio, hanno già sottoposto a sequestro circa 3,5 tonnellate di pesce di varie specie per mancanza di informazioni sulla tracciabilità. Nella maggior parte dei casi i trasgressori erano aziende residenti nel nord Italia, a volte gestite da italiani, a volte da asiatici.