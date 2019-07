Blitz contro gli abusivi: sequestrati 3mila articoli in spiaggia

Con una nuova operazione sulle spiagge di Sottomarina, la guardia di finanza di Chioggia, in collaborazione con i “baschi verdi” di Venezia, ha sequestrato circa 3mila articoli ed accessori per abbigliamento (t-shirt, vestiti da donna, scarpe e sandali, borse e borselli, ecc.) ai venditori abusivi, in parte con marchi contraffatti di note case della moda (tra i quali Armani, Gucci, Louis Vuitton, Michael Kors, Prada e Burberry).

Ad oggi, dall'inizio dei controlli a Sottomarina, che risale a Pasqua, sono stati eseguiti oltre cinquanta sequestri di merce per un totale di circa 15mila articoli e denunciati 12 venditori ambulanti abusivi per contraffazione e ricettazione.