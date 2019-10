Tentano la fuga dai carabinieri: in barca tre quintali di vongole

Quando hanno visto in lontananza i carabinieri hanno cercato di scappare nascondendosi in barena. Ma poco dopo sono stati raggiunti. Fuggivano perchè in barca avevano tre quintali di vongole pescate illegalmente. Due pescatori chioggiotti di 42 e 45 anni sono stati multati la scorsa notte dai militari del nucleo natanti di Venezia.

La coppia è stata intercettata lungo il canale Cunetta, dietro Porto San Leonardo a Mira, mentre pescava le vongole con una «rasca manuale». I carabinieri hanno sequestrato il prodotto ittico. Trattandosi di novellame - quindi ancora allo stadio giovanile - il valore commerciale sarebbe stato nettamente superiore a quello comunemente venduto e che arriva sulle tavole dei ristoranti, poiché sarebbe stato distribuito a titolari di concessioni di allevamento: il prezzo complessivo del pescato infatti, sul mercato nero, si sarebbe aggirato sui tremila euro circa. Le vongole, poi, sono state restituite alle acque in quanto ancora allo stato vitale.