Bracconaggio ittico a Mira, Rangers d'Italia sequestrano un quintale di vongole

Arrivano con le barche, gettano le reti e scaricano le vongole sulle rive. Sono le numerose segnalazioni giunte dai pescatori di zona ad aver permesso al reparto ittico dei Rangers d'Italia di sequestrare quasi un quintale di vongole lungo l'idrovia di Mira. Oltre ad elevare le sanzioni amministrative del caso.

Area d'attenzione

L’area è segnalata da tempo come "d'attenzione", controllata assieme ad altre nelle pertinenze della cavane (più volte interessata da numerosi furti nelle imbarcazioni). Il sistema è sempre lo stesso: raccolte al largo in aree non meglio conosciute, le vongole vengono poi trasportate lungo l’idrovia e scaricate a terra dove, a mezzo veicolo, sono trasportati con destinazioni ignote.