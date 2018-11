Brugnaro: «Una grande serata di solidarietà alla Fenice per il Veneto colpito dal maltempo»

«Una grande serata di solidarietà alla Fenice per manifestare in modo concreto sostegno alle popolazioni del Veneto ed in particolare del Bellunese, colpite dal maltempo dei giorni scorsi": questo l’annuncio del sindaco di Venezia e presidente del Comitato di indirizzo del Teatro, Luigi Brugnaro.»

Perchè la Fenice

«Le popolazioni venete colpite dal maltempo dei giorni scorsi sono tutte parte del nostro 'Stato de Tera' – ha dichiarato il primo cittadino Brugnaro – in questi giorni sono stato in contatto diretto con i tanti amministratori e amici che abitano quelle zone. Ho voluto dare un segno tangibile dello stretto legame che ci lega, nell’idea di un'area metropolitana vasta. Per questo motivo ho aperto le porte del Teatro la Fenice, una delle nostre eccellenze, per una raccolta fondi che poi consegneremo nelle mani nel Presidente della Regione, Luca Zaia. Siamo un’unica grande comunità. Le nostre montagne, ora in ginocchio, sapranno rinascere proprio come la Fenice».

Solidarietà

«Abbiamo aderito subito alla proposta del sindaco Brugnaro - ha spiegato il sovrintendente Fortuna Ortombina – La Fenice è sempre stata disponibile a promuovere iniziative di solidarietà, come avvenuto più recentemente per il terremoto in Abruzzo e per il tornado della Riviera del Brenta. Non potevamo non dimostrare la nostra vicinanza agli amici delle nostre montagne, così duramente colpiti. A breve definiremo la data e le modalità di partecipazione allo spettacolo».