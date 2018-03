sFACCIAtamenteDONNA: a Fossalta di Piave una mostra per celebrare la femminilità

#sFACCIAtamenteDONNA Un hashtag per rendere onore alla bellezza femminile in tutte le sue forme, età, colori e sfumature. Questo è il progetto dell'associazione culturale e di promozione sociale "La Scala a Pioli", nato nel 2017 e che ha visto, nella giornata dell'8 marzo, la sua celebrazione attraverso l'inaugurazione dell'omonima mostra fotografica. Ciò che ha spinto il team alla creazione e realizzazione è stato il desiderio e la volontà di ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo e di farlo proprio in occasione della Giornata internazionale della donna che ricorre l'8 marzo di ogni anno. L’intento è levare un coro di voci femminili capaci di seminare orgogliosa identità nel mondo. Le organizzatrici raccontano di essersi interrogate su quali fossero le modalità migliori per un obiettivo tanto alto e quale strumento risultasse più efficace per veicolare il messaggio. La risposta è nata dalla comprensione del grande potere di cambiamento che ogni donna porta con sé, sia essa conosciuta a livello internazionale per particolari meriti, sia essa una lavoratrice, una casalinga, una mamma, ovvero una donna che ognuno di noi incontra ogni giorno. Da questa consapevolezza, è derivata la scelta di metterle in mostra le une accanto alle altre attraverso delle foto che le ritraggano per ciò che sono. Ad aiutarle nella realizzazione del progetto c’è stata la fotografa Alessandra Casonato, di Photoart Casonato, che da anni svolge la sua professione nel territorio e che ha lavorato “con l'obiettivo di creare immagini che trasmettano l’emozione del momento”. Nella giornata di domenica 18 febbraio, presso il centro studi dell’associazione, è stato allestito, per l’occasione, un vero e proprio set fotografico. Per chi non ha avuto modo di partecipare alla giornata, si è reso disponibile Marco Chinellato, fotografo freelance di The Venice Photo Walk Tour. Ieri, alla presenza delle autorità locali ed un folto pubblico, è stata inaugurata la mostra che rimarrà aperta fino domenica 11 marzo coi seguenti orari: venerdì 09.00-12.00, sabato 16.00-19.00 e domenica, in doppio orario, 09.00-12.00 e 16.00-19.00 "La faccia è baluardo della nostra mente e del nostro cuore: elementi unici che sanno fare la differenza nel mondo!": così, il team la Scala A Pioli apre la mostra e vi aspetta per ammirare di persona la mostra.