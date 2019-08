Niente sfalcio: l'erba invade strade, marciapiedi e social

Invadente e inarrestabile: niente sfalcio e l'erba cresce fino a cancellare marciapiedi, bordi strada, piste ciclabili, sottopassi e a momenti segnaletica stradale, perfino quella verticale. Segnalazioni e immagini sono apparse sulle pagine Facebook dei gruppi cittadini del Veneziano, Miranese e Mirese. E poi sono arrivate ai giornali, superando raccomandazioni e sollecitazioni agli impiegati comunali, ai vigili e ai carabinieri.

I commenti

«Non si cammina più neanche per portare fuori il cane. Il taglio dell'erba è fermo da giugno. Abbiamo telefonato agli uffici comunali. Non sanno che rispondere. Dicono che verificano la competenza, mentre proliferano le zanzare. Tra poco non vediamo più la strada per immetterci in carreggiata - spiega una 45enne residente a Mira - aiutateci, siamo sommersi dall'erba». Situazione critica nel sottopasso di via Valdarno a Borbiago, all'istituto comprensivo di Mira, a villa Lenzi, al parco di via Toti, al Mira Sole. «È più alta l'erba di mia figlia», «un muro d'erba al parco», tra i commenti ai post, «mai vista una cosa del genere, erba alta due metri e mezzo a parco del Donatore e senza contare l'impossibilità di camminare attorno visto che vieni divorato dalle zanzare». C'è chi consiglia una pec al Comune, chi un esposto in Procura, e chi invita a visitare altri Comuni: «Vieni, vieni a Marano. Uno schifo mai visto». Tante le critiche, le battute e i commenti. «Via Ferrarese alla Gazzera, siamo letteralmente invasi dall'erba, anche al parco dell'Istituto Volta, dove i bimbi dovrebbero giocare», scrivono da Mestre. Campa cavallo..