Carneval de Casteo: le scuole comunali in sfilata all'insegna del riciclo

Giovedì grasso all'insegna delle sfilate e dei cortei. Come quello organizzato da cinque scuole della zona, che hanno dato un tocco di vitalità al "Carneval de Casteo". Alle 10.30 di ieri, giovedì 20 febbraio, bambini e ragazzi dell'asilo nido Ciliegio, delle scuole dell'infanzia S. Elena e Pascolato, della primaria Gozzi e della secondaria Calvi, si sono dati appuntamento in via Garibaldi, di fronte l'Esedra, e hanno sfilato fino alla Riva dei Sette Martiri e al ponte della Veneta Marina.

Carri e percussionisti

Nel frattempo, davanti l'Esedra è stata allestito un palco, dove si sono esibiti i giovani della secondaria Calvi con le percussioni. Presenti anche 3 carri allegorici, allestiti dalle scuole Ciliegio, S. Elena e Gozzi, il cui tema principale è stato quello del riciclo e del rispetto ambientale. La manifestazione è stata interamente autogestita e sponsorizzata dai negozianti della zona e dai genitori che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa.