Bloccato uno sfratto al Lido di Venezia: tensione tra manifestanti e carabinieri VD

Il filmato è stato girato lunedì mattina dagli aderenti all'Assemblea sociale della casa, intervenuti per impedire lo sfratto di una coppia di veneziani che abita in un appartamento dell'isola lagunare: "Abitano lì da 15 anni", sottolineano. Secondo gli attivisti, che si battono per il diritto alla casa dei residenti, l'ultimo anno di difficoltà economica avrebbe messo i due in condizione di non riuscire più a pagare regolarmente la proprietaria. "Una città svuotata di residenti e con un turismo mordi e fuggi che ha visto precipitare l’attività economica delle piccole botteghe - si dichiara in una nota - Così anche dal negozio dove sono in affitto se ne dovranno andare". Quello di lunedì mattina sarebbe stato il terzo accesso da novembre, con conseguenti rinvii da parte dell'ufficiale giudiziario: "Oggi ci siamo trovati nella condizione di dover forzare il blocco dei carabinieri per raggiungere la coppia spaventata e chiusa nell'appartamento - spiegano i membri di Asc - Lo facciamo a viso scoperto e mettendoci corpi e facce perché non possiamo permettere che ancora famiglie finiscano in strada, soprattutto in una città che perde residenti quotidianamente. Al Lido - concludono - è arrivato l’ufficiale giudiziario assieme alla proprietaria dell’alloggio e all’avvocato. Lo sfratto non verrà eseguito e il prossimo accesso è previsto tra 15 giorni, giusto il tempo per prendere le proprie cose. Vogliamo perdere ancora cittadini e continuare a vedere il patrimonio pubblico abbandonato? Noi non ci stiamo. Venezia vive e resiste".