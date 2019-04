Bivacchi e giacigli smantellati: gli agenti rimuovono 6 metri cubi di materiale

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti in terraferma, martedì, nell'ambito del programma di rigenerazione urbana Oculus Plus e hanno rimosso sei metri cubi di materiale da bivacco.

Le zone

Complessivamente, con il contributo di operatori e mezzi Veritas, sono stati rimossi materassi e altri oggetti in via Ca' Rossa, ex ufficio protocollo, in via Trento, accesso da Via Montepiana, nel parco Piraghetto, lato bocciofila, nel parcheggio di Santa Maria dei Battuti, e nell'area dietro all'ex scuola De Amicis, in via Pio X. Tutte le attività sono state svolte in risposta a esposti e segnalazioni pervenuti dalla cittadinanza per insediamenti abusivi di persone problematiche per la sicurezza urbana. Le attività di controllo del territorio proseguiranno.