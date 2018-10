Blitz negli edifici abbandonati di Marghera: continuano gli sgomberi

Continuano gli sgomberi in terraferma. Nei giorni scorsi la polizia municipale ha compiuto un blitz a Marghera, in due stabili abbandonati di via Rizzardi che da tempo sono frequentati da tossicodipendenti e spacciatori. Grazie alla collaborazione dei proprietari degli edifici è stata ripulita l'area del giardino, sfruttata come nascondiglio per individui potenzialmente problematici - spiega il commissario capo Gianni Franzoi, responsabile del Servizio di Sicurezza urbana - Una volta terminati i lavori di pulizia di Veritas saranno chiusi gli accessi con mattoni". Tutta la zona nell'ultima settimana è stata interessata da incessanti sopralluoghi, due al giorno. Nel corso di quest'ultimi tre persone, una di nazionalità italiana, una marocchina e una nigeriana, sono state denunciate per violazione di domicilio.

Il secondo intervento, nell'ambito degli sgomberi bisettimanali inseriti nel progetto "Oculus Plus", ha riguardato l'area "Fondo Lucrezio" a ridosso dell'area ferroviaria Co.Ra.Fer.: in accordo con la proprietà sono stati rimossi indumenti, materassi, coperte e tende lasciati da senzatetto di origine romena, i cosiddetti "barbanera". "Il tutto si presentava in condizioni igieniche assolutamente critiche", sottolinea il commissario capo Franzoi.