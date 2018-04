Intervento di Veritas e Locale: condominio "liberato" dai rifiuti della discarica abusiva

Controllati e identificati tutti i condòmini, rimossi tutti i rifiuti. E' stata eseguita l'ordinanza di sgombero della discarica che si era formata attorno a un condominio di via Calnova a San Donà. Le spese dell'intervento degli operatori Veritas, che ammonterebbero a circa 500 euro, sono state addebitate ai residenti nello stabile. Nell’occasione sono stati controllati coloro che abitano nell'immobile, avviando procedure di cancellazione anagrafica.

"Lunga procedura"

"Lo sgombero arriva al termine di una lunga procedura, fatta di accertamenti e segnalazioni da parte della polizia locale – spiega il sindaco – Si tratta di una situazione che va avanti ormai da anni. Non mi illudo che questo intervento sia risolutivo, ma l’amministrazione comunale fa tutto quanto è in suo potere per eradicare sacche di scarso decoro".

Numerosi rifiuti

Liberate dai rifiuti sia l’isola ecologica, di fronte al condominio, come un’area retrostante, di fronte al cortile dei vigili del fuoco, dove iniziavano ad accumularsi ingombranti. L’ordinanza, giunta al termine di una serie di avvisi, dava tempo 48 ore per sgomberare le aree. Poi si è passati all’esecuzione del provvedimento. "Sono situazioni di non semplice soluzione in quanto si tratta di un’area privata", aggiunge il primo cittadino in una nota.

Cancellazioni anagrafiche

Nell’occasione sono stati svolti accertamenti sui residenti: "È stata avviata la procedura di cancellazione anagrafica per una decina di persone che in realtà non abitano più nel condominio – spiega il comandante della polizia locale, Marino Finotto – A fronte di una situazione di diffuso disagio, proseguire con accertamenti e ispezioni della polizia locale è uno degli strumenti per riaffermare l’esigenza di decoro e legalità".

Gallery