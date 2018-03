Scatta il sequestro preventivo: polizia all'Ex Vida, stop all'occupazione dell'ex trattoria

"Locale sottoposto a sequestro penale preventivo". Questo si legge sulla porta dell'ex Vida, storica trattoria di campo San Giacomo dell'Orio a Venezia, occupata da alcuni mesi dai cittadini per chiederne un utilizzo a favore della collettività. L'azione è scattata nelle prime ore della mattinata di martedì da parte degli agenti della questura, che si sono presentati in tenuta antisommossa. La situazione si è mantenuta sempre sotto controllo: coloro che negli ultimi tempi hanno "riempito" i locali ceduti dalla Regione Veneto all'imprenditore Bastianello, che avrebbe l'intenzione di allestire un locale pubblico, si sono posizionati davanti all'edificio con un gazebo. Chiamando a raccolta i residenti e chiedendo che "l'ex Vida diventi un luogo di aggregazione".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sequestro preventivo disposto dal Tribunale

Il Tribunale ha chiesto il sequestro preventivo in relazione al procedimento penale aperto con ogni probabilità proprio a causa dell'occupazione. Vengono contestati gli articoli 334 e 335 del codice penale: "Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa", recita il primo. "Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa", indica il secondo.

"Questa l'unica risposta che ci hanno dato in 5 mesi"

Gli occupanti, una volta giunte le forze dell'ordine (sono presenti anche i carabinieri), hanno lasciato lo stabile e hanno rimosso anche il materiale che si trovava all'interno, posizionato poi sotto a un gazebo blu con scritto "Qui, tutti insieme per la Vida". Non sono mancate le dichiarazioni polemiche dei promotori degli eventi di questi mesi nell'immobile: "La Vida nelle prime ore di questa giornata post elezioni é stata letteralmente circondata da poliziotti in tenuta antisommossa - si dichiara sui social - Per combattere i bambini che giocano, le persone che si ritrovano a leggere il giornale, i cittadini che pensano e che si danno da fare. Tutto campo San Giacomo e limitrofi straborda di forze dell'ordine. Questa é l'unica risposta che hanno saputo darci in 5 mesi".