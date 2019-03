Immobile sgomberato alla Gazzera: tre denunciati

Da tempo i cittadini segnalavano che quell'edificio era stato occupato abusivamente. Ieri mattina la polizia locale ha compiuto un blitz all'interno dell'immobile, in via Portorose alla Gazzera, e lo ha sgomberato nell'ambito del programma di rigenerazione urbana Oculus.

Tre persone all'interno

Gli agenti sono arrivati intorno alle 8 e mezza nella palazzina di tre piani e un sottotetto, all'interno della quale sono stati identificati due cittadini provenienti dal Mali, in possesso di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, emessi rispettivamente dalle Questure di Foggia e di Padova, e un cittadino di nazionalità tunisina privo di qualsiasi documento di identità e con numerosi alias e precedenti di polizia, quali un ordine di espulsione dallo Stato, rapina impropria, ricettazione, false dichiarazioni sull'identità, traffico di sostanze di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale reiterato, furto con destrezza, porto di armi e di strumenti atti ad offendere.

Lo sgombero

I due maliani sono stati denunciati per invasione di edifici, mentre il tunisino è stato nuovamente espulso. La polizia locale ha inoltre trovato tre bombole di gas gpl utilizzate per cucinare, che sono state consegnate ad una ditta specializzata. Infine, dopo l’operazione di sgombero, i proprietari dell’immobile – che avevano già sporto denuncia per l’occupazione – hanno collaborato con i vigili per portare via il materiale presente nella palazzina, oltre che alla sua messa in sicurezza grazie alla chiusura dell’ingresso principale. Le serrande e la porta sono state bloccate con saldature metalliche e quest’ultima anche murata.