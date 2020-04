Occupazione abusiva, sgomberata la rampa sotto il cavalcavia di Marghera

Lunedì mattina una squadra del nucleo di pronto impiego della polizia locale è intervenuta, nell'ambito del programma di rigenerazione urbana "Oculus", presso la rampa sottocavalcaviaria di via Rizzardi, occupata da alcune persone, di origine magrebina, che vivono tra il consumo e il microspaccio di droga.

Sotto la rampa, in una posizione difficilmente visibile dall'esterno, erano stati allestiti da alcuni giorni due ricoveri notturni, che versavano in condizioni igieniche disastrose: l'insolito viavai di persone non era però sfuggito ai residenti di Marghera, che hanno segnalato tutto alla polizia locale. Nel corso dell'operazione, in cui sono stati impiegati anche i cani antidroga, è stato identificato un uomo di nazionalità marocchina, su cui sono ora in corso accertamenti.