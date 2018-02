Quarto sgombero in un mese alla Torre San Lorenzo a Mestre: "Riferimento di sbandati"

Non si ferma il programma di rigenerazione urbana "Oculus", volto a contrastare e impedire insediamenti di senzatetto o sbandati in città. Lunedì mattina il personale del servizio Sicurezza urbana della polizia locale, aiutato da personale Veritas, è intervenuto per l'ennesima volta alla Torre San Lorenzo in via Pio X a Mestre.

Quarto blitz in un mese

Era la quarta volta che gli operatori mettevano piede nello stabile, sempre per lo stesso motivo: il copione è stato molto simile ai blitz precedenti. Nella torre, per la precisione in un locale che conduce ai garage sotterranei, sono stati trovati e rimossi quattro giacigli, oltre che vario materiale da bivacco. E' stato riempito dagli operatori Veritas un autocarro di medie dimensioni di rifiuti.

Sarà posizionata una grata

Evidentemente la struttura, dopo l'ultima pulizia, era tornata a essere punto di riferimento per senzatetto o tossicodipendenti. La proprietà ha assicurato che entro il 31 marzo sarà completata l'igienizzazione sanitaria e sarà ripristinata la grata d'accesso, che dovrebbe evitare ulteriori visite notturne.