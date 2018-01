Strisciavano dentro ai bar e scassinavano slot e cambiamonete, due banditi in manette

Sono finiti in manette poiché ritenuti responsabili di una lunga serie di furti aggravati commessi all'interno di esercizi pubblici del Veneziano e del Padovano. Ad essere arrestati dai militari dell'Arma di Padova nella mattinata di venerdì, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, sono due pregiudicati di nazionalità romena: il 31enne R.M.I residente a Chioggia e il 28enne connazionale I.V. di Legnaro (Padova). Sarebbero i responsabili di una lunga serie di furti aggravati commessi nelle due province.

Modus operandi consolidato

Il loro era un modus operandi consolidato, che gli ha permesso di mettere a segno numerosi colpi. Prima disattivavano le telecamere di video-sorveglianza, eludendo le difese passive dei locali che mettevano nel mirino, poi infrangevano le porte e le finestre e si introducevano all'interno, strisciando fino ai cambiamonete o alle slot machine. Per non dare nell'occhio e destare sospetti di sorta, agivano tra l'1.30 e le 4.30 della notte.

Nel mirino slot e cambiamonete

Le immagini di video-sorveglianza sopravvissute alla manomissione da parte dei due malviventi hanno permesso di ricostruirne le mosse. Strisciando a mo' di serpenti arrivavano fino alle macchinette, che poi scassinavano utilizzando appositi sistemi per disattivare i congegni antifurto. Nulla era lasciato al caso. Oltre al denaro, i banditi hanno depredato molti bar di sigarette, biglietti "gratta e vinci" e bevande alcoliche. Ossia tutto ciò che potesse avere un valore, in termini di vincite o di rivendita al mercato nero.

Servizi notturni

Gli assalti negli ultimi mesi si sono susseguiti con grande costanza, ecco perché i carabinieri hanno cominciato ad effettuare specifici servizi notturni per cogliere sul fatto i responsabili. Fino alla notte dello scorso 9 agosto, quando i militari hanno notato un'Alfa Romeo 159 station wagon di colore nero aggirarsi con fare sospetto tra le vie di Terrassa Padovana. Dall'automobile ne sono scesi i due uomini, che a seguito di controlli non sono riusciti a giustificare la propria presenza in zona nel cuore della notte. Da lì in poi, anche in virtù dei precedenti penali di entrambi, i militari hanno cominciato a seguirli nei propri spostamenti, specie quelli in orario notturno.

Colti con le mani nel sacco

Dopo oltre 3 mesi di accertamenti, ne è uscito un quadro indiziario piuttosto chiaro a carico dei due indagati, ai quali sono stati contestati almeno 8 furti aggravati e una rapina tra i mesi di dicembre 2016 e ottobre 2017. La riprova della fondatezza delle accuse non ha tardato ad arrivare: i carabinieri di Piove di Sacco, infatti, hanno colto in flagranza di reato i due complici a Campagnola di Brugine (Padova): i banditi avevano infranto la vetrina del bar Snack cercando di infiltrarsi all'interno con la solita procedura consolidata. Nella circostanza, i militari a seguito di colluttazione sono riusciti a bloccare a terra ed arrestare per tentata rapina aggravata R.M.I, mentre il complice è fuggito a gambe levate, facendo perdere almeno inizialmente le proprie tracce.

In carcere

Il fuggitivo è stato successivamente arrestato in casa propria, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Padova. Entrambi i malviventi sono stati condotti alle case circondariali di Venezia e Padova, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sono attualmente al vaglio degli investigatori decine di colpi messi a segno in tutto il nordest del tutto simili nelle modalità esecutive a quelli consumati nelle province di Padova e Venezia.