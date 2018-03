Il regista Roger Corman apre il Ca'Foscari Short Film Festival: "Seguite l'istinto"

Parte all’Auditorium Santa Margherita il Festival di cortometraggi organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia, mercoledì alle 17.30, nell’anno del 150esimo anniversario dell'Ateneo. Trenta cortometraggi in concorso delle migliori scuole di cinema da 26 paesi del mondo. Ospite della prima giornata Robb Pratt, genio dell’animazione Disney. Mentre Roger Corman ha deciso di essere presente con un video messaggio: "Le regole sono fatte per essere infrante - raccomanda ai giovani registi -. A volte, gettate via quello che sapete e seguite l'istinto.”

Corman

Maestro assoluto del cinema di genere, in grado di rivoluzionare le logiche produttive e distributive del cinema con la sua dirompente opera, è un giovanissimo novantunenne che, nell’impossibilità di presenziare personalmente alla cerimonia, ha inviato un accorato video messaggio nel quale si apre con eccezionale umiltà ai giovani registi, definendosi “ancora uno studente che sta ancora imparando, che sta ancora cercando di migliorarsi nel lavoro.” Corman consiglia di attingere alle proprie esperienze di vita e di coniugarle con quanto imparato nelle scuole. “Il cinema è uno strumento collettivo. Ogni persona sul set è importante, ma anche tutti quelli che hanno lavorato prima così come dopo le riprese. Siamo coinvolti tutti insieme.”

Programma

L’ottava edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival entrerà però nel vivo già alle 14 con gli studenti del primo master di Fine Arts in Filmmaking di Ca’ Foscari, che presenteranno alcuni dei lavori da loro prodotti durante l’anno di studi, compresi i recenti cortometraggi di diploma. Alle 15.30 seguirà una selezione delle opere vincitrici del Concorso Internazionale delle scorse edizioni, mentre alle 16.30 il creatore e interprete, Andrea Muzzi, e il regista, Claudio Piccolotto, saliranno sul palco per presentare la loro divertente webserie Lobagge, pillole satiriche sul cinema italiano, che saranno accompagnate dalla proiezione di altri due progetti pensati per la rete dagli stessi autori, tra i quali anche Pupazzo criminale, webserie ideata da Lillo & Greg.

Primi short

La prima giornata si conclude alle 20 con i primi cortometraggi del Concorso Internazionale, composto da trenta opere realizzate da studenti delle scuole di cinema e università di tutto il mondo. Tra le cinque opere proposte domani ben quattro sono incentrate sul rapporto madre-figlio, filo conduttore che lega molti titoli della selezione. Nel dramma messicano No pases por San Bernardino una madre è alla ricerca della verità sulla morte del figlio, mentre quella protagonista di Bophelo ba Ana dal Sud Africa deve fare i conti con fantasmi dal proprio passato per proteggere i figli. Dalla Francia Le jour òu maman est devenue un monstre gioca con suggestioni visive che trasformano il rapporto madre-figlio in un horror psicologico, mentre Tash Komyr, documenta la dura vita di due bambini che lavorano nelle miniere del Kirghizistan e il loro rapporto con la famiglia. A questi va ad aggiungersi l’animazione inglese In Our Skin, una celebrazione della libertà del corpo della donna.