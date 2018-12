«Forze dell'ordine impegnate su tutto il territorio per garantire un Capodanno sereno»

Venezia si prepara ai grandi eventi della notte di Capodanno e le forze dell'ordine intensificano la loro presenza nei luogho clou delle manifestazioni, in centro storico come in terraferma. «Polizia di Stato, polizia municipale, carabinieri e finanza saranno dislocati nei posti chiave - spiega il questore di Venezia Danilo Gagliardi. Ci sarà personale dell’ispettorato del lavoro e i vigili del fuoco per controlli preventivi nei locali che prevediamo saranno affollati di giovani. Le azioni saranno quelle che predisponiamo per i grandi eventi. Lo stesso impegno profuso dalle forze di polizia, sotto la direzione della prefettura, per eventi come il Carnevale o il Redentore, sarà assicurato per il Capodanno a Venezia, come a Mestre e Jesolo».