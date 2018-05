"Più verifiche e multe, stop alle corse al ribasso": dramma infortuni, scioperi e corteo

Corteo a Venezia martedì, mentre nei giorni scorsi sono stati proclamati scioperi. Iniziative dei sindacati per accendere i riflettori sul problema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. "Una sequenza drammatica di incidenti che funestano il Veneto e i metalmeccanici - ricorda Luca Trevisan, segretario Fiom Veneto - Chiediamo maggiore impegno dalle istituzioni, maggiori risorse agli organi di controllo con l'assunzione di nuovi ispettori Spisal, un rafforzamento dei controlli e della prevenzione ma anche sanzioni come deterrente". E poi il tema della responsabilità delle imprese: "Bisogna rilanciare un'idea diversa di competitività, non solo basata sulla compressione dei costi del lavoro. Serve invece qualificare il sistema produttivo"