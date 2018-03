Sicurezza sulla strada giusta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Questa mattina è stato sottoscritto presso la Sede regionale dell’INAIL a Venezia l’accordo tra INAIL DR Veneto e Dipartimento della Pubblica Sicurezza, compartimento della Polizia Stradale per il Veneto, per prevenire gli incidenti e promuovere la sicurezza su strada, attraverso la realizzazione di iniziative congiunte rivolte al mondo della scuola e del lavoro. Tale accordo è stato siglato in attuazione del Protocollo di intesa nazionale tra INAIL e Ministero dell’Interno. La Conferenza stampa è stata tenuta dalla Dott.ssa Cinzia Ricciardi, dirigente del Compartimento della Polizia Stradale del Veneto e dalla Dott.ssa Daniela Petrucci, direttore regionale dell’INAIL del Veneto. Nel corso della Conferenza Stampa la dott.ssa Ricciardi ha presentato alcuni dati relativi agli incidenti stradali e la dott.ssa Petrucci ha illustrato nel dettaglio i dati relativi agli infortuni sul lavoro avvenuti su strada, con particolare riferimento agli infortuni in itinere. L’iniziativa di oggi è stata l’occasione per sottolineare l’importanza dei comportamenti adeguati e sicuri quando si è alla guida di veicoli su strada (non assumere alcool o sostanze stupefacenti, attenzione all’uso dei telefonini, usare correttamente le cinture di sicurezza, mantenere la concentrazione in ogni circostanza, attenzione alla corretta manutenzione dei veicoli…). Sono stati evidenziati: la gravità delle conseguenze per chi subisce l’incidente e per i propri familiari e i relativi elevati costi sociali. Le attività previste dall’accordo riguarderanno: informazione sulla sicurezza stradale, in particolare sui comportamenti corretti, ai guidatori professionali e attività di sensibilizzazione alla sicurezza rivolta agli studenti".