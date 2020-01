The New Pope: «Donne ammiccanti sotto la croce». Dal Patriarcato nessuna indulgenza

Ci sono diverse donne, sono le une molto vicine alle altre ai piedi di una croce, vestite leggere si muovono lentamente e si sfiorano al ritmo di musica. Sembra la scena di apertura di un balletto. Non fosse per quella croce e perché la sigla della serie televisiva in questione, iniziata tre giorni fa su Sky, è The New Pope. La location delle immagini è veneziana. E dal Patriarcato di Venezia, per quelle scene, è arrivata una sonora bocciatura.

La croce

«Non è necessario scomodare la censura per dire che siamo davanti ad un episodio che offende e profana per il riferimento al simbolo della croce e risulta inopportuno perché fondato sulla gratuita volontà di provocare e suscitare reazioni, come in altri casi - fa sapere il delegato del patriarca per i beni culturali don Gianmatteo Caputo - . Sarebbe stato comunque opportuno non concedere, per le riprese, l’utilizzo di quello spazio a elevato valore storico e simbolico», la Fondazione Cini.

Il cast

La serie, scritta da Paolo Sorrentino, è andata in onda il 10 gennaio. «Una serie fantasy che vuole suscitare reazioni controverse, a tratti irriverenti e provocatorie - commenta ancora Caputo -. Un luogo fondamentale della storia e della tradizione monastica a Venezia, trasformato in una sorta di stage per una danza ammiccante e allusiva, collocata sotto il simbolo della cristianità per eccellenza: la croce», ribadisce. Se parte della critica si era già mostrata entusiasta, il Patriarcato veneziano non ha avuto indulgenza, neanche di fronte al cast stellare che, oltre agli oscar Law e Malkovich, ha previsto le new entry Sharon Stone e Marilyn Manson. «Andrebbe semplicemente ignorato per vanificarne l'obiettivo», chiude il Patriarcato.