Preoccupazione in tarda serata: silos va in fiamme in un impianto di smaltimento polveri

Silos in fiamme all'interno di una fabbrica che produce ante per mobilitti verniciati e laccati. Un incendio che avrebbe potuto causare grosse conseguenze, non fosse stato per l'allerta tempestiva lanciata ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con diverse squadre da San Donà di Piave, Portogruaro e Mestre. Il rogo si è scatenato verso le 23 di sabato sera, alla Italdecor di Pramaggiore, all interno di un impianto di smaltimento delle polveri.

Tre ore di intervento

Si è trattato di un intervento piuttosto delicato quello dei pompieri, dal momento che il silos avrebbe potuto innescare un'esplosione, con conseguenze ben peggiori di quelle cui è andata incontro la fabbrica. Gli operatori si sono quindi adoperati per spegnere tutte le fiamme, evitando che potessero estendersi. Le operazioni di soccorso sono durate più di 3 ore, un intervento molto dilatato nel tempo per sanare completamente il fuoco e mettere in sicurezza l'impianto. Di per sé, come riferito dai vigili del fuoco, non è stato un episodio grave, però è indispensabile seguire le procedure del caso per scongiurare possibili esplosioni.