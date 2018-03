Evacuazione di civili all'aeroporto “Nicelli” del Lido: ma è una simulazione dell'Esercito

Personale civile messo in salvo dall'Esercito italiano, che avrà il compito di caricarlo a bordo di elicotteri e allontanarlo dallo Stato. Ma si tratta di un addestramento, che i militari hanno in programma per martedì pomeriggio, all'aeroporto “Nicelli” del Lido.

La simulazione interforze e interagenzia “Joint Small Operation 2018” si svolgerà in laguna e vedrà impegnati personale e mezzi dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e della Croce Rossa italiana. Tema dell’attività addestrativa sarà l’evacuazione dal territorio, ovviamente fittizio, a causa di una forte instabilità politica, tensioni e violenze sociali.

Sicurezza

Altri assetti aeronavali garantiranno la sicurezza dell’area e di tutto il personale a terra. L'operazione terminerà al Forte di Sant'Andrea, sull’Isola delle Vignole, dove gli evacuati saranno sbarcati e dove sarà collocato il comando della task force incaricata di condurre l’operazione. Al termine dell’attività interverrà il capo di stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, accompagnato dal suo omologo austriaco, Generale Othmar Commenda, in visita ufficiale in Italia. Presenti anche le autorità locali.