Lutto nel mondo sindacale: è morto a Caorle Sadibou Diop, riferimento per i migranti

La notizia è stata data dall'Amvo, l'Associazone migranti del Veneto orientale, che in una nota ha salutato il proprio leader di numerose battaglie. Lutto nel mondo sindacale nella giornata di giovedì: Sadibou Diop, senegalese di origine (era nato a Dakar nel 1966) è stato trovato privo di vita nella prima mattinata dai colleghi di lavoro negli stalloni in Valle Vecchia dell'azienda zootecnica nella quale lavorava.

Una figura storica

Si tratta di una figura storica del Veneto orientale, tra i primi senegalesi giunti in Veneto in virtù dei flussi migratori. Un uomo generoso, che aveva messo tutte le proprie energie per la difesa dei diritti degli ultimi: "Sadibou, da alcuni anni anche cittadino italiano, è stato sempre impegnato sia sul fronte sindacale, era delegato della Cisl nel settore agroalimentare, che su quello della rappresentanza degli immigrati, senza distinzione di provenienza - fa sapere l'Amvo - Dal 2010 fino allo scorso novembre ha ricoperto la carica di presidente dell’Associazione Migranti della Venezia Orientale. Negli ultimi mesi si era impegnato in prima persona nel progetto Controesodo, finalizzato alla realizzazione di una grande azienda agro-industriale nella regione della Casamarche, tra le più povere del Senegal".

In tanti lo piangono

La sua morte è stata un fulmine a ciel sereno e ha colpito tanti tra chi la cittadinanza l'ha ottenuta e chi, invece, ha continuato il suo viaggio in altro modo, magari raggiungendo i Paesi del Centro o Nord Europa. “Sadibou Diop era una persona straordinaria, che amava il suo lavoro, una figura di riferimento per centinaia di immigrati e molto stimata da coloro che hanno avuto modo di conoscerlo - dichiarano i suoi amici, il cui pensiero è stato riportato dalla nota dell'Amvo - Il suo obiettivo di vita era di riportare in Africa quanto aveva imparato in Italia per dare una occasione ai suoi connazionali”.