Coronavirus, quali sono i sintomi sospetti

L'emergenza coronavirus ha fatto piombare nel panico molti cittadini, spaventati dall'ipotesi di contrarre il Covid 19. Così, anche a causa dei sintomi influenzali, simili ad altre patologie più comuni, i numeri di emergenza e gli ospedali rischiano di essere presi d'assalto da chi, con qualche linea di febbre o tosse, crede di aver contratto il nuovo coronavirus. Per evitare intasamenti e ulteriori disagi è giusto rivolgersi ai medici soltanto in presenza dei sintomi sospetti, spiegati dall'Istituto Superiore di Sanità. Leggi la notizia su Today.it .

Ma quali sono i sintomi del nuovo coronavirus? Quali sono i campanelli d'allarme che possono annunciare una possibile infezione? A fare chiarezza è Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss: ''In presenza di febbre superiore almeno ai 37.5 gradi e di sintomi come tosse o dispnea, anche alla luce anche degli ultimi dati, secondo cui febbre e affanno erano presenti rispettivamente nell'86% e nell'82% dei decessi analizzati dall'Istituto superiore di sanità (Iss) e relativi a persone positive a Covid-19''.

"In presenza di questi sintomi - ha raccomandato - non andare nell'ambulatorio del medico di medicina generale, non andare in pronto soccorso, ma rimanere a casa, chiamare il proprio medico di famiglia o il 112. Il personale sanitario valuterà telefonicamente o venendo a domicilio come gestire la cosa". Benché "la curva epidemica dell'influenza" sia "in fase calante - ha sottolineato Brusaferro - continua ancora e quindi il fatto di avere i sintomi" sopra elencati "non significa necessariamente avere il coronavirus".