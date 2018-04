Trovato un altro skimmer per clonare carte di credito a Venezia, indagini in corso

Un altro skimmer scovato in centro a Venezia dalle forze dell'ordine. L'ultimo ritrovamento nella mattinata di domenica, dagli agenti della polizia di Stato in servizio nell'area marciana. Il dispositivo per la clonazione di carte bancomat e di credito era stato installato in uno sportello bancomat della zona.

Indagini in corso

Si tratta del secondo skimmer rinvenuto dalla polizia nel giro di pochi giorni in laguna. I poliziotti hanno richiesto come da prassi l'intervento dei vigili del fuoco, cui è spettato il compito di rimuovere l'apparecchio, poi posto sotto sequestro. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e incastrare il colpevole, anche attraverso i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona.