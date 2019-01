Spaccio di eroina in via Piave, ancora arresti

Operazione antidroga dei carabinieri di Venezia nelle prime ore di oggi, in corso 13 misure cautelari nei confronti di un'organizzazione tunisino-albanese.

Maxi blitz

Nel blitz sono impegnati oltre 100 militari dell'Arma, che stanno operando tra le province di Venezia e Padova, supportati da unità cinofile e da elicottero. Le indagini, effettuate dalla compagnia di Mestre, hanno preso il via nel maggio 2017 a seguito del gran numero di decessi per overdose da eroina. Nel corso delle operazioni sono stati presi in flagranza di reato 8 pusher e segnalati alla prefettura 110 assuntori. In tutto risultano 13 destinatari di misure cautelari, di cui 11 tunisini e 2 albanesi.

Le indagini

Già dall'inizio delle indagini sarebbe stata accertata una netta suddivisione tra i due gruppi: i tunisini si dedicavano allo spaccio da strada, nei pressi dei parchi e in prossimità delle scuole, mentre gli albanesi importavano la droga per venderla a questi ultimi. L'attenzione si è focalizzata soprattutto nel quartiere Piave, già al centro nei mesi scorsi di una maxi retata durata ore per l'esecuzione di decine di arresti. Nonostante ciò lo spaccio della droga è continuato e così l'Arma ha svolto pedinamenti e attività tecniche dalle quali sono emersi elementi di responsabilità degli indagati che contavano sull'aiuto di vedette che avvisavano eventuali interventi delle forze dell'ordine.

Zaia: «Un plauso ai carabinieri»

«Questa banda era particolarmente pericolosa, collegabile come appare ad alcuni decessi per overdose da eroina avvenuti negli anni. Bravi i carabinieri di Venezia, che stanno tagliando l’erba sotto i piedi ad altri mercanti di morte. - questo il commento del presidente della Regione Luca Zaia - Cominciare la settimana con un vittoria della legalità dà una sensazione particolarmente piacevole e lancia un messaggio chiaro ai delinquenti di ogni genere e tipo: lasciate perdere perchè, prima o poi, i nostri ragazzi in divisa ve la fanno pagare».