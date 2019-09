Sette serre, strumentazione per 120mila euro, quasi un chilo di foglie di marijuana essiccate e altrettante da essiccare, decine di bottiglie di diserbante, una centrale pronta per immettere nel mercato diecimila dosi di stupefacente. Maxi sequestro operato dalla polizia locale sabato sera nei confronti di un veneziano di 47 anni, M.A., arrestato e posto ai domiciliari dal giudice per le indagini preliminari al termine dell'udienza di convalida.

