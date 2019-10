Smarrita Asia, cagnolina di piccola taglia in via Garibaldi a Venezia

Una cagnolina di razza Chihuahua è stata smarrita lunedì sera, verso le 22, in via Garibaldi a Venezia. A riferirlo è la proprietaria, titolare del Dherò Cafè situato proprio lungo la via di Castello.

L'appello

«È vecchietta e ha bisogno di cure. L'appello con foto è stato pubblicato sulla mia pagina Facebook e anche su quella dell'esercizio pubblico. Vi ringrazio per la collaborazione - scrive -. Probabilmente è stata presa da qualcuno che ha pensato si fosse persa, ma in realtà era a 10 metri dall'ingresso di casa», uscita per una boccata d'aria. La speranza è che diffondendo la richiesta d'aiuto e la foto della cagnolina, possa tornare presto a casa, al sicuro.