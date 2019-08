Perdono il sentiero in val Tovanella, raggiunti e aiutati due amici veneziani

Avevano perduto il sentiero, due giovani amici escursionisti di San Donà, questa mattina, domenica 18 agosto, in Val Tovanella, nel Bellunese. Trovati e recuperati da un soccorritore, grazie alle coordinate esatte del gps, sono stati riportati sani e salvi alla loro macchina.

Individuati e aiutati

Passate le 10 il Soccorso alpino di Longarone è stato allertato dalla centrale del Suem 118 per i due, bloccati nella parte alta di Val Tovanella. F.C., 31 anni, e A.P., 33 anni, entrambi di San Donà di Piave stavano facendo un bel giro: erano partiti dal bivacco Campestrin e per Forcella Bella erano scesi al Bosconero. Invece di salire a Forcella del Mat e scendere di nuovo al Campestrin, sono saliti a Forcella Tovanella. Una volta in cima hanno iniziato a scendere verso l'abitato di Ospitale di Cadore, ma a 850 metri di quota non hanno più saputo come proseguire, senza tracce evidenti di sentiero. Aiutati, specie quello più affaticato, a superare alcuni tratti esposti e riaccompagnati entrambi sulla strada, sono stati caricati in macchina da una squadra che li ha trasportati alla loro auto.